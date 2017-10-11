Создание Лэндинга (для узкой целевой аудитории)

Необходимо создать стильный, эмоционально привлекательный сайт для обеспеченной и очень обеспеченной аудитории, по тематике Аквариумы.

Сайт должен быть состоять из 5-9 экранов.

Основное требование к сайту - стильный, строгий, "фирменный" дизайн, который должен эмоционально способствовать конверсии.

На главном экране видео для стационарных комп., и фото для мобильных устройств.

Один из экранов должен содержать возможность просмотра и заказа 5-10 самых популярных товаров.