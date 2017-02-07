84957870505

Серафима, большое спасибо за терпение, творческий подход и главное, как всегда, работу от души! Все получилось очень стильно и красиво! Мне очень нравится! А главное, что важно большинству заказчиков, как мне кажется, при этом еще и очень быстро. Спасибо! Желаю тебе множества новых интересных проектов, больших творческих побед и конечно, отличных результатов!