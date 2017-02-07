84957870505

Андрей 84957870505

 
44 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$78
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

neyvmila
Людмила 
37 лет
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
126 отзывов(-3)
$78
10 баллов
6 лет назад
Нарисовать иконки или сделать фотоколлажи на категории товаров сайта
Очень довольна состоявшимся сотрудничеством: грамотно составленное тз, после которого минимум уточнений и правок, моментальные оплата и предоплата, приятное вежливое общение и готовность оперативно ответить на любые вопросы. Словом, идеальные условия для работы. Искренне рекомендую!
Очень благодарен! Рекомендую всем! Думающий, аккуратный, креативный и обязательный человек! Спасибо!
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AlexsimA
54 года
19 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$50
10 баллов
8 лет назад
Дизайн элементов мобильного приложения и сайта
Задание очень интересное. Андрей, как всегда №1:)
Серафима, большое спасибо за терпение, творческий подход и главное, как всегда, работу от души! Все получилось очень стильно и красиво! Мне очень нравится! А главное, что важно большинству заказчиков, как мне кажется, при этом еще и очень быстро. Спасибо! Желаю тебе множества новых интересных проектов, больших творческих побед и конечно, отличных результатов!
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AlexsimA
54 года
19 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$500
10 баллов
8 лет назад
Сделать копию действующего сайта + на главной странице сделать лендинг
Андрей - заказчик №1. Комментарии излишни:)
Серафима, огромное спасибо! Работать с тобой одно удовольствие! И по срокам, и по качеству, и по удовольствию от общения! Всем всегда рекомендую! Работа сделана полностью, даже не знал, что наша админка позволяет решать такие задачи. Спасибо!
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Astamyr
Игорь 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
4 часа назад
$120
10 баллов
8 лет назад
На странице сайта нужно сделать список опций по каждому тарифу
Понятная постановка задачи. Очень хорошая коммуникация. Оплата во время. Рекомендую Андрея, как грамотного руководителя.
Игорь, спасибо! Рад нашему знакомству. С Вами работать приятно и спокойно, т.к. понимаешь, что Вы сделаете все, что в Ваших силах, чтобы решить задачу Заказчика. Надеюсь, на продолжение сотрудничества. Скорее всего сейчас будет еще одна задача. Успехов Вам и рекомендую другим Заказчикам Игоря как добросовестного Исполнителя.
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Astamyr
Игорь 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
4 часа назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Необходимо настроить компонент JBZoo для выгрузки в Яндекс.Маркет
Андрей всегда на связи, очень понятно разьясняет проблему. Под его руководством задача была решена очень быстро. Рекомендую Андрея, как отличного заказчика.
Игорь, спасибо, что решили нашу сложность с загрузкой прайса в яндекс.маркет. Будем обращаться к Вам еще. Успехов Вам и рекомендуем другим Заказчикам обращаться к Игорю по подобным или другим задачам, связанным с программированием.
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