84957870505

Необходима автоматизированная система, позволяющую работать с прайс-листами поставщиков, объединять их, проставлять необходимую наценку по каждой группе товара (или товару), выгружать объединенный прайс-лист в ЯМ, загружать актуальную информацию по наличию и ценам на наш сайт, возможно ...
- Веб-программирование8 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо нарисовать иконки или сделать фотоколлажи на категории товаров сайта https://aquarium-style.ru/kupit.html Всего категорий 26-30 шт. (можно увидеть в 3-х главных пунктах подменю): Морская аквариумистика: 1. Морская химия. 2. Корма для морских рыб ...Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен6 лет назад
Здравствуйте! Необходимо подключить действующий магазин по API к Яндекс.Маркет. Магазин на текущий момент уже подключен и работает c Яндекс.Маркт, но не по API. Сайт на Joomla, магазин на JBZoo.Веб-программирование6 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо создать стильный, эмоционально привлекательный сайт для обеспеченной и очень обеспеченной аудитории, по тематике Аквариумы. Сайт должен быть состоять из 5-9 экранов. Основное требование к сайту - стильный, строгий, "фирменный" дизайн, который должен ...Дизайн сайтов39 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно перенести действующий сайт на другой хостинг, чтобы можно было сохранив общий стиль сделать новый сайт, на смежную тематику. Возможно, временно подготовить одну посадочную страницу на главной.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
Необходимо на почти готовом мобильном приложении доделать некоторые иконки кнопок + сделать новые рисунки на внутренние кнопки управления. Необходимо сохранить выбранный стиль. И возможно, что-то подкорректировать под единый стиль на существующем сайте.Завершен8 лет назад
На нашем сайте в разделе магазин установлен компонент JBZoo версия 2.2.9 Pro rev.3184 Необходимо настроить корректную выгрузку данных в Яндекс.Маркет.Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
На странице https://aquarium-style.ru/obslugivanie.html необходимо вставить после первого абзаца графическое или иное изображение опций (до 12 строк) по различным 4 тарифам (информация о них позже непосредственно Исполнителю)- см.похожие примеры в вложении. В каждом столбце (тарифе) сделать переходы ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Необходимо сделать в формате jpg или png 5-7 картинок с заранее подготовленным текстом памятки для пользователей мобильного приложения. Объем текста памятки - 271 слово. Желательно картинки оформить оригинально и с душой.Завершен8 лет назад
- $50
Необходимо сделать рисунки иконок в формате 512 на 512 px в стиле аналогичном дизайну основного сайта. Количество иконок не менее 6 шт.Завершен8 лет назад
- $150
Здравствуйте, Серафима! Нам необходимо обновить компонент JBZoo + сделать некоторые улучшения на сайте aquarium-style.ru. У нас установлена старая версия этого компонента и все попытки обновить ее не давали положительного результата. Будем ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен9 лет назад
Столкнулись с сложностями в обновлении компонента JBZOO 2.1.5 Pro. Своими силами обновление сделать не удалось. С "наскока" данную проблему решить точно не удастся, т.к. стандартное обновление происходит ошибками.Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт9 лет назад