Автоматизированная обработка прайсов + парсинг недостающей информации

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок289 просмотров

Необходима автоматизированная система, позволяющую работать с прайс-листами поставщиков, объединять их, проставлять необходимую наценку по каждой группе товара (или товару), выгружать объединенный прайс-лист в ЯМ, загружать актуальную информацию по наличию и ценам на наш сайт, возможно настроить парсинг для сбора информации по отсутствующим сейчас на нашем сайте товарам. 

5 лет назад
84957870505
Андрей 
44 года
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров