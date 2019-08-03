Автоматизированная обработка прайсов + парсинг недостающей информации

Необходима автоматизированная система, позволяющую работать с прайс-листами поставщиков, объединять их, проставлять необходимую наценку по каждой группе товара (или товару), выгружать объединенный прайс-лист в ЯМ, загружать актуальную информацию по наличию и ценам на наш сайт, возможно настроить парсинг для сбора информации по отсутствующим сейчас на нашем сайте товарам.