Нужна программка для записи картинок, выдаваемых сайтом

Имеется сайт ixyt.info.

На карте сайта ixyt.info/sitemap.xml есть три языковых версии:

https://ixyt.info/en/

https://ixyt.info/de/

https://ixyt.info/ru/

Нужна программа (или скпипт) для записи картинок, выдаваемых сайтом, позволяющая записывать в виде файлов с названиями ГОРОД.jpg изображения, выводимые браузером в его окне при вводе в окошко названия "ГОРОД".

Файлы надо записывать в уже готовое дерево каталогов, т.е., например, для ГОРОД=Fullerton надо писать:

"русскую" картинку - в https://ixyt.info/ru/USA/Fullerton.jpg,

"английскую" картинку в https://ixyt.info/en/USA/Fullerton.jpg,

и "немецкую" картинку - в https://ixyt.info/de/USA/Fullerton.jpg ,

аналогично структуре sitemap .

Браузер Хром ( для определенности).

Картинку желательно БЕЗ футера, при разрешении дисплея, например, 1280 x 1024.

Сжатие картинок - максимально возможное, но без явного уродства.

Требуется перебрать все города из ixyt.info/sitemap.xml.

Страницы с другой структурой адреса (их не много, меньше 1%) - пропускать.