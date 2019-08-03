Есть готовая верстка, посадить на WordPress с лк

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок184 просмотра

Есть готовая верстка, есть тз, нужно натянуть на вордпресс сайт с личным кабинетом. Более подробно кандидатам. Без предоплат, можно поэтапно.

WordPress
6 лет назад
sklarenko
45 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров