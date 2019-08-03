Создание скрипта по регистрации сайтов в вебмастер.

Добрый день. Задача стоит в написание скрипта (либо шаблона для бесплатного аналого zennoposter) по регистрации сайтов в яндекс вебмастере с присвоением им регионов и разгадыванию капч.

вот пример ТЗ как это реализуется в ручную

Заходим на аккаунт яндекс - пароль и логин даю. Вход черех яндекс ру.

Далее переходим в https://webmaster.yandex.ru/sites/

Из таблицы которая содержит столбец сайтов и столбец регионов берем сайт, добавляем его в вебмастер. Нажимаем подтвердить через HTML - качаем подтверждающий файл и сохраняем его в нужное место (называем папку именем сайта, и там создаем папку www) Первая часть на этом закончена.

Далее в ручную загружаем сайты на хостинг.

Опять заходим в вебмастер видим подтвердить права http://prntscr.com/exz8d6 нажимаем подтвердить права http://prntscr.com/onsbxq, на всех добавленных сайтах и нажимаем проверить Далее нажимаем на региональность http://prntscr.com/exz3fe И меняем региональность в зависимости от названия сайта (рядом с названием стоит регион) - инфу берем из таблицы

Так же вводим сам адрес сайта http://prntscr.com/exz9hz после этого нажимаем подтвердить и вводим капчу.

Хотелось бы видеть либо скрипт, либо шаблон для эммуляции действией человеком, желательно на бесплатной платформе.