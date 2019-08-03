Для трех сайтов необходимо сделать HTTPS (прикрутить SSL). Все сайты на HTML, без системы управления. Хостинг ihc.ru Подробности в личку. Жду ваших заявок. Оплата по факту + хороший отзыв.
Создание скрипта по регистрации сайтов в вебмастер.
Добрый день. Задача стоит в написание скрипта (либо шаблона для бесплатного аналого zennoposter) по регистрации сайтов в яндекс вебмастере с присвоением им регионов и разгадыванию капч.
вот пример ТЗ как это реализуется в ручную
Заходим на аккаунт яндекс - пароль и логин даю. Вход черех яндекс ру.
Далее переходим в https://webmaster.yandex.ru/sites/
Из таблицы которая содержит столбец сайтов и столбец регионов берем сайт, добавляем его в вебмастер. Нажимаем подтвердить через HTML - качаем подтверждающий файл и сохраняем его в нужное место (называем папку именем сайта, и там создаем папку www) Первая часть на этом закончена.
Далее в ручную загружаем сайты на хостинг.
Опять заходим в вебмастер видим подтвердить права http://prntscr.com/exz8d6 нажимаем подтвердить права http://prntscr.com/onsbxq, на всех добавленных сайтах и нажимаем проверить Далее нажимаем на региональность http://prntscr.com/exz3fe И меняем региональность в зависимости от названия сайта (рядом с названием стоит регион) - инфу берем из таблицы
Так же вводим сам адрес сайта http://prntscr.com/exz9hz после этого нажимаем подтвердить и вводим капчу.
Хотелось бы видеть либо скрипт, либо шаблон для эммуляции действией человеком, желательно на бесплатной платформе.
Заявки фрилансеров
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