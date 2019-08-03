Нужно подредактировать код сайта(исправить косяки + немного php)

Есть лендинг(по примеру конкурента), но без php. Нужно просто подредактировать косяки(где слетает верстка, где-то подредактировать js) + простые оповещения через php на имейл после того, как клиент сабмитит форму, чтобы наш менеджер ему перезванивал.