Нужно подредактировать код сайта(исправить косяки + немного php)

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки138 просмотров

Есть лендинг(по примеру конкурента),  но без php. Нужно просто подредактировать косяки(где слетает верстка, где-то подредактировать js) + простые оповещения через php на имейл после того, как клиент сабмитит форму, чтобы наш менеджер ему перезванивал.

JavaScriptPHP
6 лет назад
Neyko
30 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

pirozok123
Александр 
42 года
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 отзывов(-2)
6 лет назад
$15
1 день
Escrow
Всё было сделано качественно и в срок! Отличная работа
И правда хороший клиент ;)

Заявки фрилансеров

pirozok123
Александр 
42 года
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 отзывов(-2)
6 лет назад