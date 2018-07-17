Neyko

Кирилл Рябокуль Neyko

 
30 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

  • Правка по безопасности сайта

    $10

    Заблочило сайт, поддержка написала по причине: "Мы были вынуждены заблокировать Ваш аккаунт. В рамках исключения приводим пример вредоносной активности: # ps -afu user207938 UID PID PPID C STIME TTY ...

    Python
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Правки по сайту

    $5

    Есть сайт. https://winger.by/ По нему нужно пофиксить: 1) в мобильной версии плавает верстка, нужно ее зафиксировать. 2) на мобилке также выдает ошибку по ssl сертификату(не на всех девайсах). Я так понял ошибка при ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Нужно подредактировать код сайта(исправить косяки + немного php)

    $15

    Есть лендинг(по примеру конкурента),  но без php. Нужно просто подредактировать косяки(где слетает верстка, где-то подредактировать js) + простые оповещения через php на имейл после того, как клиент сабмитит форму, чтобы наш менеджер ему перезванивал.

    JavaScriptPHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Создание логотипа для маленькой фирмы.

    Необходимо разработать логотип компании согласно ТЗ(2 + 1 варианта). В прикрепляемом файле постарался максимально отразить все свои пожелания.  Компания специализируется на продаже сумок в США. Также в перспективе будет разработка лейблов, купонов, и некоторых элементов ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

Отзывы фрилансеров

Sizam4ik
43 года
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$15
10 баллов
5 лет назад
Правка по безопасности сайта
Python
Отлично и плотно поработали. Оперативная оплата и высокий уровень коммуникации. Спасибо за проект!
Отлично сработано. Без лишних вопросов и в кратчайшие сроки.
Ответный отзыв
alexyablokov
Александр 
27 лет
6 лет в сервисе
Был
4 дня назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Правки по сайту
Спасибо заказчику за то, что понятно объяснил что хочет. Постоянно отвечает и тестирует выполнение правок)
Всё качественно и быстро!
Ответный отзыв
pirozok123
Александр 
42 года
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 отзывов(-2)
$15
10 баллов
6 лет назад
Нужно подредактировать код сайта(исправить косяки + немного php)
JavaScriptPHP
И правда хороший клиент ;)
Всё было сделано качественно и в срок! Отличная работа
Ответный отзыв
dum187
37 лет
15 лет в сервисе
Был
10 дней назад
$30
10 баллов
7 лет назад
Создание логотипа для маленькой фирмы.
все отлично, никаких проблем. Оплата сразу, задание четкое. Приятно было сотрудничать, и с удовольствием продолжу!
Всё было сделано качественно и гораздо раньше запланированного срока.С Евгением легко общаться и получать всю необходимую информацию. Очень понравилось, что всё сделано согласно ТЗ.
Ответный отзыв