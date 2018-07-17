Заблочило сайт, поддержка написала по причине: "Мы были вынуждены заблокировать Ваш аккаунт. В рамках исключения приводим пример вредоносной активности: # ps -afu user207938 UID PID PPID C STIME TTY ...
- $10Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $5
Есть сайт. https://winger.by/ По нему нужно пофиксить: 1) в мобильной версии плавает верстка, нужно ее зафиксировать. 2) на мобилке также выдает ошибку по ssl сертификату(не на всех девайсах). Я так понял ошибка при ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $15
Есть лендинг(по примеру конкурента), но без php. Нужно просто подредактировать косяки(где слетает верстка, где-то подредактировать js) + простые оповещения через php на имейл после того, как клиент сабмитит форму, чтобы наш менеджер ему перезванивал.Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Необходимо разработать логотип компании согласно ТЗ(2 + 1 варианта). В прикрепляемом файле постарался максимально отразить все свои пожелания. Компания специализируется на продаже сумок в США. Также в перспективе будет разработка лейблов, купонов, и некоторых элементов ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен7 лет назад