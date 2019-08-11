Правки по сайту

Есть сайт. https://winger.by/

По нему нужно пофиксить:

1) в мобильной версии плавает верстка, нужно ее зафиксировать.

2) на мобилке также выдает ошибку по ssl сертификату(не на всех девайсах). Я так понял ошибка при добавлении цепочки сертификатов

3) центрировать кнопку "записаться" на мобильной и планшетной версиях