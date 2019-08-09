Нужна копия дизайна сайта https://www.letu.ru/ Нужна верстка 4 страниц в HTML + JS +CSS (работа меню, выпадающих элементов, табов, модальных окон, слайдеров, lightbox) (должен работать и адаптив): 1. Главная ...
Psd вёрстка
Нужно сверстать главную страницу, ТЗ скину в личку.
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