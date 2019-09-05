Привет! Нужно оперативно сверстать html блок, сверстать нужно адаптивно (на ваше усмотрение), без препроцессоров и тд, на простом html + css Работы примерно на час-два Указывайте ...
Копия сайта. Нужна верстка 4 страниц.
Нужна копия дизайна сайта https://www.letu.ru/
Нужна верстка 4 страниц в HTML + JS +CSS (работа меню, выпадающих элементов, табов, модальных окон, слайдеров, lightbox) (должен работать и адаптив):
1. Главная https://www.letu.ru/
Обратить внимание на:
1.1.Нужно меню с его функционалом. Обратите внимание есть блоки со скролом.
1.2. Модальное окно "город доставки" только всплывающего верстка, поиск внутри сам реализую.
Вот эти блоки можно не делать http://tinyurl.com/yxc7p8fm
2. Страница каталога: https://www.letu.ru/browse/parfyumeriya
Обратить внимание на:
2.1. Блоковое меню, с его функционалом. Обратите внимание есть блоки со скролом.
Можно не делать: http://tinyurl.com/y6x842fm
3. Страница товара https://www.letu.ru/product/dolce-gabbana-the-only-one-2/70400009
Обратить внимание на слайдер картинок товара.
Что можно не делать http://tinyurl.com/y4b6pqrm
4. Текстовая страница https://www.letu.ru/help
З.Ы.: HTML, CSS, JS желательно НЕ должны быть минимизированы, чтоб в дальнейшем можно было править и вносить изменения. Должна прослеживаться структура кода. (не должен быть минифицирован).
Жду цены и сроки.
Выбранный исполнитель
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