Копия сайта. Нужна верстка 4 страниц.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен17 заявок457 просмотров

Нужна копия дизайна сайта https://www.letu.ru/

Нужна верстка 4 страниц в HTML + JS +CSS (работа меню, выпадающих элементов, табов, модальных окон, слайдеров, lightbox) (должен работать и адаптив):

1. Главная https://www.letu.ru/

Обратить внимание на:

1.1.Нужно меню с его функционалом. Обратите внимание есть блоки со скролом.

1.2. Модальное окно "город доставки"  только  всплывающего верстка, поиск внутри сам реализую.

Вот эти блоки можно не делать http://tinyurl.com/yxc7p8fm

2. Страница каталога: https://www.letu.ru/browse/parfyumeriya

Обратить внимание на:

2.1. Блоковое меню, с его функционалом. Обратите внимание есть блоки со скролом. 

Можно не делать: http://tinyurl.com/y6x842fm

3. Страница товара https://www.letu.ru/product/dolce-gabbana-the-only-one-2/70400009

Обратить внимание на слайдер картинок товара.

Что можно не делать http://tinyurl.com/y4b6pqrm

4. Текстовая страница https://www.letu.ru/help

З.Ы.: HTML, CSS, JS желательно НЕ должны быть минимизированы, чтоб в дальнейшем можно было править и вносить изменения. Должна прослеживаться структура кода. (не должен быть минифицирован).

Жду цены и сроки.

CSSHTMLJavaScript
6 лет назад
sakhnov
47 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

DemchikDi
35 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад
$20
15 дней
Escrow
Качество работы вполне приемлемое. Оптимальное соотношение цена-качество. Уложился в заявленные сроки. Исправление указанных недочетов и доработок выполняет быстро. В целом - работой доволен.
Точно, и спокойно, по непонятным моментам оперативно консультирует, понравилось. Надеюсь еще поработаем!) Рекомендую!)

Заявки фрилансеров

DemchikDi
35 лет
8 лет в сервисе
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5 лет назад
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