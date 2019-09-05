Копия сайта. Нужна верстка 4 страниц.

Нужна копия дизайна сайта https://www.letu.ru/

Нужна верстка 4 страниц в HTML + JS +CSS (работа меню, выпадающих элементов, табов, модальных окон, слайдеров, lightbox) (должен работать и адаптив):

1. Главная https://www.letu.ru/

Обратить внимание на:

1.1.Нужно меню с его функционалом. Обратите внимание есть блоки со скролом.

1.2. Модальное окно "город доставки" только всплывающего верстка, поиск внутри сам реализую.

Вот эти блоки можно не делать http://tinyurl.com/yxc7p8fm

2. Страница каталога: https://www.letu.ru/browse/parfyumeriya

Обратить внимание на:

2.1. Блоковое меню, с его функционалом. Обратите внимание есть блоки со скролом.

Можно не делать: http://tinyurl.com/y6x842fm

3. Страница товара https://www.letu.ru/product/dolce-gabbana-the-only-one-2/70400009

Обратить внимание на слайдер картинок товара.

Что можно не делать http://tinyurl.com/y4b6pqrm

4. Текстовая страница https://www.letu.ru/help

З.Ы.: HTML, CSS, JS желательно НЕ должны быть минимизированы, чтоб в дальнейшем можно было править и вносить изменения. Должна прослеживаться структура кода. (не должен быть минифицирован).

Жду цены и сроки.