Верстка, натяжка на WP, сайты на WP

Занимаюсь версткой сайтов на html - ( Флекс боксы, бустрап + библиотека бутстрап, флоаты, js). Сверстаю качественно и в срок по макету PSD десктопную и мобильную версию. На связи через скайп, ВК, whatsap. Стараюсь понять заказчика, делаю все по линейке. Соберу сайт по шаблону WP , скопирую сайта из интернете так же на шаблоне WP.