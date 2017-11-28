Верстка, натяжка на WP, сайты на WP
Занимаюсь версткой сайтов на html - ( Флекс боксы, бустрап + библиотека бутстрап, флоаты, js). Сверстаю качественно и в срок по макету PSD десктопную и мобильную версию. На связи через скайп, ВК, whatsap. Стараюсь понять заказчика, делаю все по линейке. Соберу сайт по шаблону WP , скопирую сайта из интернете так же на шаблоне WP.
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недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Портфолио
- Сайт медицинских услуг на WP122 просмотра
Отзывы заказчиков
$20
9 баллов
4 года назад
Качество работы вполне приемлемое. Оптимальное соотношение цена-качество. Уложился в заявленные сроки. Исправление указанных недочетов и доработок выполняет быстро. В целом - работой доволен.
Ответный отзыв
Точно, и спокойно, по непонятным моментам оперативно консультирует, понравилось. Надеюсь еще поработаем!) Рекомендую!)
$15
10 баллов
6 лет назад
Сотрудничаем отлично, буду обращаться еще. Спасибо!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, объясняет детально, хочется с таким человеком работать)