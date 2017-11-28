DemchikDi

Дмитрий Дёмин DemchikDi

 
34 годаУкраина/Алчевск
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Верстка, натяжка на WP, сайты на WP

Занимаюсь версткой сайтов на html - ( Флекс боксы, бустрап + библиотека бутстрап, флоаты, js). Сверстаю качественно и в срок по макету PSD десктопную и мобильную версию. На связи через скайп, ВК, whatsap. Стараюсь понять заказчика, делаю все по линейке. Соберу сайт по шаблону WP , скопирую сайта из интернете так же на шаблоне WP.

JavascriptWordPressВерстка сайтаHTMLBootstrap
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
sakhnov
46 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
$20
9 баллов
4 года назад
Копия сайта. Нужна верстка 4 страниц.
Качество работы вполне приемлемое. Оптимальное соотношение цена-качество. Уложился в заявленные сроки. Исправление указанных недочетов и доработок выполняет быстро. В целом - работой доволен.
Точно, и спокойно, по непонятным моментам оперативно консультирует, понравилось. Надеюсь еще поработаем!) Рекомендую!)
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andrey784
Андрей 
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
6 лет назад
Сверстать мобильное приложение в HTML
Сотрудничаем отлично, буду обращаться еще. Спасибо!
Отличный заказчик, объясняет детально, хочется с таким человеком работать)
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