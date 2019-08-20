Сделать адаптивную верстку главной страницы

$15
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен21 заявка423 просмотра

Сверстать адаптивно главную страницу.

Исходники дизайна - https://drive.google.com/file/d/1u7jS_s0MxCJB2ecOdFZpPMwmN30O3w01/view

6 лет назад
bessmertny_ivan
28 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

filenko
25 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 отзывов
6 лет назад
$15
6 дней
Escrow
Работа выполнена в полном объеме. Результатом остался доволен.
От сотрудничества остались только положительные эмоции, очень приятный заказчик, оплатил сразу же после сдачи проекта, буду рад дальнейшему сотрудничеству

Заявки фрилансеров

filenko
25 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 отзывов
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