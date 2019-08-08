Есть:

1. Исходный дизайн на Figma.

2. Контролы Telerik и макет проекта на VS 2017.

3. Шрифт с иконками из дизайна.

Нужно:

1. Верстка должна быть выполнена с использованием Bootstrap 3, JS, JQuery и контролов Telerik UI for ASP.NET Core.

2. Должна быть разработана новая тема для контролов Telerik под данный дизайн.

3. Результат должен быть в виде проекта на VS 2017 (C# ASP.NET Core 2.1) с использованием лайаутов и CSHTML-представлений

4. Верстка должна поддерживать Chrome, Edge, IE11, Safari.

Макеты https://dropmefiles.com/jpZ1j

Проект в Figma будет предоставлен в начале работы.

Нужен ориентир по стоимости и срокам.

И опишите, есть ли у Вас опыт кастомизации контролов Telerik или аналогичных библиотек контролов