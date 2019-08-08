Верстка

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки260 просмотров

Есть:

1.       Исходный дизайн на Figma. 

2.       Контролы Telerik и макет проекта на VS 2017. 

3.       Шрифт с иконками из дизайна. 

Нужно:

1.  Верстка должна быть выполнена с использованием Bootstrap 3, JS, JQuery и контролов Telerik UI for ASP.NET Core. 

2.       Должна быть разработана новая тема для контролов Telerik под данный дизайн. 

3.       Результат должен быть в виде проекта на VS 2017 (C# ASP.NET Core 2.1) с использованием лайаутов и CSHTML-представлений 

4.       Верстка должна поддерживать Chrome, Edge, IE11, Safari. 

Макеты https://dropmefiles.com/jpZ1j

Проект в Figma будет предоставлен в начале работы.

Нужен ориентир по стоимости и срокам. 

И опишите, есть ли у Вас опыт кастомизации контролов Telerik или аналогичных библиотек контролов

ASP.NETBootstrapFigmaJavaScriptjQuery
6 лет назад
nizimov-andrei
Андрей 
48 лет
14 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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