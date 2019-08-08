В дефолтном шаблоне опенкарта вытащить h1 над фото

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Завершен3 заявки175 просмотров

Нужно в дефолтном шаблоне опенкарта Версия ocStore 2.1.0.2.1 на странице товара вытащить h1 из правой стороны от фото - и разметить над фото товара. Другие данные (вес, наличие товара, цена) поднять выше под h1, под уровень верха фото товара.

Для адаптации тоже. После хлебных крошек ниже нужно сначала h1, ниже фото, ниже другие данные (вес, наличие товара, цена), кнопки купить, ниже табы с описанием и отзывами

Кнопки купить нужно выровнить и чтобы на планшетах в горизонтальном состоянии выглядели ровнее.

Сейчас так на планшетах http://prntscr.com/opxyg6

Так на десктопах http://prntscr.com/opy33q

Нужно так http://prntscr.com/opxyqr

ocStoreOpencart
6 лет назад
Tired
44 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

AlexGah
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$5
1 день
Рекомендую
Было снова приятно поработать с Александром. Понятная задача и оплата вовремя!)

Заявки фрилансеров

AlexGah
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад