В дефолтном шаблоне опенкарта вытащить h1 над фото

Нужно в дефолтном шаблоне опенкарта Версия ocStore 2.1.0.2.1 на странице товара вытащить h1 из правой стороны от фото - и разметить над фото товара. Другие данные (вес, наличие товара, цена) поднять выше под h1, под уровень верха фото товара.

Для адаптации тоже. После хлебных крошек ниже нужно сначала h1, ниже фото, ниже другие данные (вес, наличие товара, цена), кнопки купить, ниже табы с описанием и отзывами

Кнопки купить нужно выровнить и чтобы на планшетах в горизонтальном состоянии выглядели ровнее.

Сейчас так на планшетах http://prntscr.com/opxyg6

Так на десктопах http://prntscr.com/opy33q

Нужно так http://prntscr.com/opxyqr