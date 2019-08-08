Сверстать landing page на node.js ngnix

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Закрыт7 заявок193 просмотра

Добрый день, нужно этот макет сверстать (прикрепил) и натянуть на node.js ngnix доступы дам 

Пишите цену и срок сразу 

Node.js
6 лет назад
kostiktarasov
32 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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