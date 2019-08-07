Верстка лендинга html+css

Договорились с Константином о выполнении верстки срочного проекта. В день сдачи, после моего сообщения, Константин ответил, что у него кое-что случилось, проект доделать не успел. Времени доделывать тоже нет. Отправил ссылку на сырую верстку. В итоге работа так и не была сделана.