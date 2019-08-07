Верстка лендинга html+css

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Закрыт19 заявок704 просмотра

Добрый день!

Нужно сверстать лендинг. 

Ссылку на ТЗ и дизайн пришлю откликнувшимся кандидатам.

Обязательно прикрепляйте ссылки на свои проекты. 

CSSHTML
6 лет назад
Gunis
31 год
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

sammyboy
41 год
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$115
4 дня
Escrow
Договорились с Константином о выполнении верстки срочного проекта. В день сдачи, после моего сообщения, Константин ответил, что у него кое-что случилось, проект доделать не успел. Времени доделывать тоже нет. Отправил ссылку на сырую верстку. В итоге работа так и не была сделана.
Очень жаль, что не получилось сделать в срок. А так задача была поставлена четко. Рекомендую Никиту как заказчика.

Заявки фрилансеров

sammyboy
41 год
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад

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