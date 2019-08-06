Нужно сверстать сайт, подробности исполнителю в лс.
Необходимо сверстать AMP страницу максимально похожую на адаптивную
Необходим 1 шаблон AMP страницы, по возможности максимально похожий и включающий в себя элементы текущей адаптивной версии. За основу можем взять вот эту страницу edaplus точка info/produce/maize.html
Оплата Приват24 или ЯД.
Заявки фрилансеров
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