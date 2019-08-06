Верстка дизайна на готовый сайт!

Здравствуйте!

Есть макет сайта, он уже как бы сверстан, но осталось часть один вот этот https://www.inmo-lux.com/recursos/nlistadom1.php

он как бы отдельно скрипт парсер который тянет данные с crm ( есть русский язык ), так вот дизайн нарисован с учетом всех полей которые присутствуют здесь, просто надо брать этот куску и сверстать под макету, потом подключить его на главную страницу сайта https:// inmo-lux.web2all.pro.

Мы хотели как бы сделать синхронизацию новую, но появились сложности. по этому надо старую разработку просто переверстать и подключить к новому сайту!

просто вот этот https://www.inmo-lux.com/recursos/nlistadom1.php категория объектов и страницу объекта сверстать по макету перекрепленный к тз