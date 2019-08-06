Верстка дизайна на готовый сайт!

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок162 просмотра

Здравствуйте!

Есть макет сайта, он уже как бы сверстан, но осталось часть один вот этот https://www.inmo-lux.com/recursos/nlistadom1.php

он как бы отдельно скрипт парсер который тянет данные с crm ( есть русский язык ), так вот дизайн нарисован с учетом всех полей которые присутствуют здесь,  просто надо брать этот куску и сверстать под макету, потом подключить его на главную страницу сайта https:// inmo-lux.web2all.pro.

Мы хотели как бы сделать синхронизацию новую, но появились сложности. по этому надо старую разработку просто переверстать и подключить к новому сайту!  

просто вот этот https://www.inmo-lux.com/recursos/nlistadom1.php категория объектов и страницу объекта  сверстать по макету перекрепленный к тз 

PHP
6 лет назад
Irenjazz
Ирина 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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