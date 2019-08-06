Создать сайт на Wordpress (поставить готовый шаблон Я выберу шаблон его вам нужно будет установить на хостинг, под нас немного доработать, имею ввиду прописать нужные категории страниц, заполнить контентом, контент я предоставлю. Сайт ...
Верстка дизайна на готовый сайт!
Здравствуйте!
Есть макет сайта, он уже как бы сверстан, но осталось часть один вот этот https://www.inmo-lux.com/recursos/nlistadom1.php
он как бы отдельно скрипт парсер который тянет данные с crm ( есть русский язык ), так вот дизайн нарисован с учетом всех полей которые присутствуют здесь, просто надо брать этот куску и сверстать под макету, потом подключить его на главную страницу сайта https:// inmo-lux.web2all.pro.
Мы хотели как бы сделать синхронизацию новую, но появились сложности. по этому надо старую разработку просто переверстать и подключить к новому сайту!
просто вот этот https://www.inmo-lux.com/recursos/nlistadom1.php категория объектов и страницу объекта сверстать по макету перекрепленный к тз
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