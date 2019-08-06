Внести коректироки по сайту на Insales

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок347 просмотров

Нужно внести коректировки по сайту на платформе Insales , более подробное ТЗ с ссылками дам в переписки тем кто с ним работал

6 лет назад
plaksiytaras
38 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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