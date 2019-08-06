Сверстать письмо

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт15 заявок260 просмотров

Срочно!

К завтрешнему утру должно быть готово.

Кто не уверен или не может сверстать на завтра, просьба, не оставлять заявок

Пример погожего письма во вложении, 

в заявке оставляйте ЦЕНЫ за работу

--

с ув. менеджер 

Елена

6 лет назад
OlenaKur4312
44 года
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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