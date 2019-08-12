Верстка страницы для сайта

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Завершен16 заявок274 просмотра

Необходима верстка страницы для сайта, в ПК и мобильной версии

6 лет назад
sverdlik_mary
Мария 
30 лет
6 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

Zario
Игорь 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
9 дней назад
6 лет назад
$61
5 дней
Escrow
Работа сделана быстро, наши замечания по макетам учтены, каких-либо правок не вносили, все устроило с первого раза!
Мария отличный заказчик! Четкое тз, быстрая проверка, своевременная оплата!

Заявки фрилансеров

Zario
Игорь 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
9 дней назад
6 лет назад