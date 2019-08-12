Создать сайт на Wordpress (поставить готовый шаблон Я выберу шаблон его вам нужно будет установить на хостинг, под нас немного доработать, имею ввиду прописать нужные категории страниц, заполнить контентом, контент я предоставлю. Сайт ...
Верстка страницы для сайта
Необходима верстка страницы для сайта, в ПК и мобильной версии
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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