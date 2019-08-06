Сделать блог на WordPress Верстка уже есть

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Закрыт19 заявок241 просмотр

Нужно только блог сделать на Wp - сайт не нужно переносить весь. 

Ссылка на верстку - https://droitthemes.com/html/saasland/blog-grid-two.html 

Есть сайт на php 

site/blog - должнен быть блог 

Исходные данные:

верстка на блог есть. 

Нужно будет натянуть на голый wp 

HTMLPHPWordPress
6 лет назад
amemory
29 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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