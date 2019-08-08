Вставить в сайт форму для отправки сообщения

Нужно заменить ссылки в футере (чтобы верстка не развалилась) (https://i.gyazo.com/4279c69cedeb34eacdb819cac7b9336b.png) на контакт форму где пользователи указывают :

Your Name

Email

на пару строк сообщение и кнопка отправить

Status Privacy & Terms Contact Us и иконки соц сетей в самом низу сайта оставляем.

Форма должна быть рабочая и отправлять письмо на почтовый адрес.

Сам сайт и почтовый ящик на который должны падать письма здесь: https://www.sendspace.com/file/n8yp3a