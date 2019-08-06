Сверстать дизайн лендинга

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен22 заявки292 просмотра

Нужно сверстать дизайн лендинга и сделать калькулятор расчета с отправкой заявки на почту.

6 лет назад
1nfiniti
Илья 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Breeze2
Денис 
34 года
8 лет в сервисе
Был
37 минут назад
6 лет назад
$100
3 дня
Escrow
Рекомендую к сотрудничеству. Не однократно обращаюсь за версткой, спасибо за грамотное исполнение
Работаем не первый раз вместе. Все на высшем уровне, рекомендую.

Заявки фрилансеров

Breeze2
Денис 
34 года
8 лет в сервисе
Был
37 минут назад
6 лет назад
Лучший HTML-верстальщик апреля
#1
HTML-верстка

  • Похожие заказы

  • Верстка дизайна на готовый сайт!

    Здравствуйте! Есть макет сайта, он уже как бы сверстан, но осталось часть один вот этот https://www.inmo-lux.com/recursos/nlistadom1.php он как бы отдельно скрипт парсер который тянет данные с crm ( есть русский язык ), так вот ...

    PHP
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Верстка простого корпоративного сайта

    $40

    Доброго дня. Нужно сделать: - адаптивную верстку всех страниц сайта - на странице «Главная» - сделать анимацию по блокам (простое но эффектное появление блоков, иконок с преимуществами и т.п) - ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Сверстать лендинг

    Здравствуйте. Готовлю PSD макет. Нужно проконсультироваться и сверстать landing page. HTML5, CSS3. Применяется анимация. Примеры: http://www.rus-opros.com/ https://creddy.ru/ https://servermall.ru/ Бюджет примерно 150 usd, обсуждается. По срокам: начать с 12-го ...

    HTML
    HTML-верстка31 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сверстать письмо

    Срочно! К завтрешнему утру должно быть готово. Кто не уверен или не может сверстать на завтра, просьба, не оставлять заявок Пример погожего письма во вложении,  в заявке оставляйте ...

    HTML-верстка15 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разработка сайта на wordpress

    Есть PSD страниц, есть готовый сделанный сайт. Осталась только в мобильной версии одна правка с корректным отображением фото.   Программист не может закончить работу, случилось у него горе.   Нужно:   1. Восстановить ...

    WordPress
    HTML-верстка15 заявок
    Закрыт
    6 лет назад