Редактирование html + пернос стилей

$6
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки288 просмотров

Необходимо из одного шаблона html перенести в другой некое подобие калькулятора, соответсвенно дополнить стили из старого css в новый, ну и чтобы работало все, исходники шаблонов все есть

CSSHTML
6 лет назад
TiVL
43 года
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Choppyratz
Дмитрий 
33 года
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 отзывов
6 лет назад
$6
1 день
Escrow
ok
Оплата произведена. Сотрудничеством доволен.

Заявки фрилансеров

Choppyratz
Дмитрий 
33 года
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 отзывов
6 лет назад

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