milk-nuts

Алексей milk-nuts

 
43 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Создание дизайна и сайтов "под ключ".

Опыт работы 8 лет.

- дизайн сайтов (от $200, от 3 дней)

- сайты "под ключ" (от $400, от 10 дней)

- логотипы (от $50, от 2 дней)

- баннеры (анимация gif, статика, от $20)

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Отзывы заказчиков

swimler
Сергей 
48 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$250
10 баллов
12 лет назад
Дизайн для сайта торговой компании
Не первый раз работаю с Алексеем, как всегда быстро и качественно. Рекомендую.
Спасибо, отлично поработали
Ответный отзыв
WebAero
35 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад
$200
10 баллов
12 лет назад
Дизайн сайта SEO-тематики
Готов еще один отличный дизайн. Алексей с задачей справился на 5+, причем в очень сжатые сроки. Рекомендую Алексея как отличного дизайнера.
В очередной раз было приятно поработать над интересным проектом. Как всегда - четкое ТЗ, быстрые правки и мгновенная оплата.
Ответный отзыв
swimler
Сергей 
48 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$200
10 баллов
12 лет назад
Дизайн для журнала БМК
Закончили с Алексеем очередной проект. Как всегда радует оперативность и качество работы. Будем продолжать наше сотрудничество.
Спасибо за очередной интересный заказ. Как всегда - четкое ТЗ с обозначенной структурой и быстрая оплата.
Ответный отзыв
WebAero
35 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад
$200
10 баллов
12 лет назад
Дизайн сайта бизнес-портала
Алексей отлично справился с поставленной задачей. Дизайн получился именно такой, какой я и хотел. Рекомендую Алексея как отлично специалиста.
Очередной интересный проект, приятно было поработать. Рекомендую Дмитрия как ответственного и грамотного заказчика.
Ответный отзыв
Web-Direktor
Дмитрий 
46 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$150
10 баллов
12 лет назад
Редизайн сайта
Спасибо за качественное выполнение дизайна. Всё сделано профессионально и четко по заданию.
Быстрые и разумные правки, мгновенная оплата. Спасибо за интересный проект.
Ответный отзыв
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Дизайн сайтов
27 отзывов
от $150
от 3 дней
#167
Баннеры
нет отзывов
от $20
от 1 дня
#3279
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $50
от 3 дней
#4337