Создание дизайна и сайтов "под ключ".
Опыт работы 8 лет.
- дизайн сайтов (от $200, от 3 дней)
- сайты "под ключ" (от $400, от 10 дней)
- логотипы (от $50, от 2 дней)
- баннеры (анимация gif, статика, от $20)
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Портфолио
- BioTechTranslations55 просмотров
- Интернет-магазин DG Home463 просмотра
- Без названия613 просмотров
- Master-i.ru462 просмотра
- Занимательная география533 просмотра
- Faza-remonta.ru534 просмотра
- Без названия277 просмотров
- Медицинский портал573 просмотра
- Zonaidey.ru479 просмотров
- Сайт киевского кафе505 просмотров
- Master-stvo.ru565 просмотров
- Ozenok.net478 просмотров
Отзывы заказчиков
$250
10 баллов
12 лет назад
Не первый раз работаю с Алексеем, как всегда быстро и качественно. Рекомендую.
Ответный отзыв
Спасибо, отлично поработали
$200
10 баллов
12 лет назад
Готов еще один отличный дизайн. Алексей с задачей справился на 5+, причем в очень сжатые сроки. Рекомендую Алексея как отличного дизайнера.
Ответный отзыв
В очередной раз было приятно поработать над интересным проектом. Как всегда - четкое ТЗ, быстрые правки и мгновенная оплата.
$200
10 баллов
12 лет назад
Закончили с Алексеем очередной проект. Как всегда радует оперативность и качество работы. Будем продолжать наше сотрудничество.
Ответный отзыв
Спасибо за очередной интересный заказ. Как всегда - четкое ТЗ с обозначенной структурой и быстрая оплата.
$200
10 баллов
12 лет назад
Алексей отлично справился с поставленной задачей. Дизайн получился именно такой, какой я и хотел. Рекомендую Алексея как отлично специалиста.
Ответный отзыв
Очередной интересный проект, приятно было поработать. Рекомендую Дмитрия как ответственного и грамотного заказчика.
$150
10 баллов
12 лет назад
Спасибо за качественное выполнение дизайна. Всё сделано профессионально и четко по заданию.
Ответный отзыв
Быстрые и разумные правки, мгновенная оплата. Спасибо за интересный проект.
Дизайн сайтов
27 отзывов
от $150
от 3 дней
#167
Баннеры
нет отзывов
от $20
от 1 дня
#3279
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $50
от 3 дней
#4337