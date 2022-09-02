Качественные, грамотные тексты. Приемлемые цены.
Качественный, уникальный контент по выгодным для вас ценам.
Опыт работы в копирайтинге - более 8 лет.
Информационные и продающие тексты, SEO- и LSI-копирайтинг, тексты для лендингов и е-мейл рассылок.
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E-mail: [email protected]
Skype: silena794
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
год назад
Получил отличный, уникальный на 100%, легко читаемый текст. Спасибо за сотрудничество!
Ответный отзыв
Заказчик всегда на связи, оперативно отвечает на все вопросы, моментальная проверка и оплата. Рекомендую к сотрудничеству!
Копирайтинг
1 отзыв
$2/час
от $5от 1 дня
#38
Рерайтинг
нет отзывов
$1.5/час
от $5от 1 дня
#228