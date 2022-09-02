Silena79

Елена Silena79

 
44 годаУкраина/Киев
10 лет на фриланс-бирже
Была
3 дня назад
Качественные, грамотные тексты. Приемлемые цены.

Качественный, уникальный контент по выгодным для вас ценам.

Опыт работы в копирайтинге - более 8 лет.

Информационные и продающие тексты, SEO- и LSI-копирайтинг, тексты для лендингов и е-мейл рассылок.

Контакты:

E-mail: [email protected]

Skype: silena794

LSI-копирайтингТексты для лендинга
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$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
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ТОП-50
Копирайтинг
Отзывы заказчиков
milk-nuts
Алексей 
42 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$10
10 баллов
год назад
Написать статью о пользе яблочного сока
Получил отличный, уникальный на 100%, легко читаемый текст. Спасибо за сотрудничество!
Заказчик всегда на связи, оперативно отвечает на все вопросы, моментальная проверка и оплата. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Копирайтинг
1 отзыв
$2/час
от $5от 1 дня
#38
Рерайтинг
нет отзывов
$1.5/час
от $5от 1 дня
#228