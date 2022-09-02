Требуется написание текстов в формате вопросов и ответов для страниц сайта, посвященного рулонным и римским шторам, а также жалюзи. Обязательное условие - уникальность 100% и качество без ошибок. Оплата 80 руб. за 1000 символов. Примеры ваших работ приветствуются.
Написать статью о пользе яблочного сока
Здравствуйте.
Необходимо написать статью о пользе яблочного сока. Ориентировочный размер - 8 т.с.б.п.
Оплата - 50 грн за 1000 символов без пробелов, "Источники информации" не оплачиваются.
Оплата на Приват24, или Моно сразу после написания и проверки материала.
От вас жду уникальный (на 100%) легко читаемый текст в Ворде, без грамматических ошибок.
Спасибо.
Выбранный исполнитель
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