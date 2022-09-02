Написать статью о пользе яблочного сока

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Завершен2 заявки166 просмотров

Здравствуйте.

Необходимо написать статью о пользе яблочного сока. Ориентировочный размер - 8 т.с.б.п.

Оплата - 50 грн за 1000 символов без пробелов, "Источники информации" не оплачиваются.

Оплата на Приват24, или Моно сразу после написания и проверки материала.

От вас жду уникальный (на 100%) легко читаемый текст в Ворде, без грамматических ошибок.

Спасибо.

3 года назад
milk-nuts
Алексей 
43 года
14 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Silena79
Елена 
46 лет
11 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
3 года назад
$10
22 дня
Escrow
Получил отличный, уникальный на 100%, легко читаемый текст. Спасибо за сотрудничество!
Заказчик всегда на связи, оперативно отвечает на все вопросы, моментальная проверка и оплата. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Альона
 
21 год
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Silena79
Елена 
46 лет
11 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
3 года назад

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