Ищу копирайтера для вирального сайта на постоянную работу

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Закрыт29 заявок765 просмотров

Ищу копирайтера на постоянную работу для виральнного сайта, по типу adme.ru и twizz.ru.

Небольшие требование к копирайтеру.

P.S. очень приветсвуется прошлый опыт работы в похожей сфере.

Оплата в долларах, можно криптой в виде USDT (TRC20/BEP20)

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3 года назад
guest_16594832762979
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