Ищется специалист по веб-дизайну для оформления базы знаний о продукте в GitBook. Обязателен опыт работы с GitBook и наличие портфолио. Бюджет сдельный.
Написать 4 текста
Нужно написать 4ре текста, задания в приложении.
Если все норм, будут еще заказы. Указывайте сроки и стоимость.
Выбранный исполнитель
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