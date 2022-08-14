Необходимы несколько вариантов продажных текстов для сайта, которые будут привлекать внимание клиентов и побуждать их к действию. Тексты должны быть завлекающими и цепляющими, чтобы стимулировать интерес и побуждать к подаче заявки. Основная задача — создать контент, который будет направлять пользователей к кнопкам действий на сайте.