Написать 4 текста

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Завершен12 заявок843 просмотра

Нужно написать 4ре текста, задания в приложении.

Если все норм, будут еще заказы. Указывайте сроки и стоимость.

3 года назад
pisandr
Алекс 
35 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

AlexeyLit
33 года
7 лет в сервисе
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17 часов назад
3 года назад
$27
5 дней
Escrow
Спасибо за работу, все понравилось.
Спасибо за заказ! Рекомендую!

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