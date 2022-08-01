Написать white paper на тему криптовалют, блокчейна, а именно описание

$100
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Закрыт1 заявка24 просмотра

Дорого дня можете написать white paper на тему криптовалют, блокчейна, а именно описание игры P2E в сфере защиты природы. Язык русский/украинский. 100$

3 года назад
Oguret
Діма 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад

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Александр
 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
2 часа назад
909 отзывов
3 года назад
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