Требуется написать нескучную заметку на тему целомудрия, подчеркивая его важность для юношей и девушек в современном мире. Работа должна быть выполнена в формате нескольких абзацев и размещена в одном из пабликов Вконтакте. Оплата и условия обсуждаются, необходим профиль Вконтакте.