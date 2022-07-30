Необходимо создать вордовский документ, основываясь на фотографии предоставленного распорядка дня. Работа включает преобразование изображения в текстовый формат с соблюдением структуры оригинала.
Копирайт/рерайт на английском. IT
Ищу копирайтера для написания англоязычных текстов.
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