Нужен копирайтер/рерайтер

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Закрыт37 заявок771 просмотр

Нужен копирайтер/рерайтер. Надо будет писать небольшие статьи, 400-500 символов на различные темы.

Цена одного поста 40 р.

3 года назад
PETAG59
Влад 
23 года
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Евгения
 
23 года
3 года в сервисе
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3 года назад
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Елена
 
38 лет
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6 месяцев назад
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Александра
 
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3 года в сервисе
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Улжан
 
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2 года назад
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Лиза
 
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3 года назад
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Сергей
 
30 лет
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3 года назад
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Алина
 
18 лет
3 года в сервисе
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3 года назад
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Наталия
 
35 лет
3 года в сервисе
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Владислав
 
22 года
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Айару
 
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3 года в сервисе
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Мелисса
 
24 года
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Комила
 
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Альона
 
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2 года назад
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Любовь
 
21 год
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3 года назад
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Шамиль
 
24 года
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Елизавета
 
22 года
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3 года назад
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Макар
 
28 лет
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3 отзыва
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Мария
 
34 года
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Надежда
 
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Влад
 
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Георгий
 
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Даниил
 
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Виктория
 
30 лет
3 года в сервисе
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3 года назад
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Иван
 
24 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Виктор
 
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3 года в сервисе
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19 дней назад
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Дарья
 
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Михаил
 
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Галя
 
20 лет
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