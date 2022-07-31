Ищу копирайтера на интересный и инновационный проект: Uviz.ioЭто новая игровая платформа с воозможностью общаться через видео-чат в процессе игры.Необходимо написать пресс-релиз о запуске платформы, а также материалы для СМИ по контент-плану. Плюс подготовить несколько текстов под соцсетиЯзык: английский!Оплата за материал. Стоимость статей обговаривается. Стоимость пресс-релиза - 100$