Написать пресс-релиз по новой игровой платформе Uviz.io

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт12 заявок550 просмотров

Ищу копирайтера на интересный и инновационный проект: Uviz.ioЭто новая игровая платформа с воозможностью общаться через видео-чат в процессе игры.Необходимо написать пресс-релиз о запуске платформы, а также материалы для СМИ по контент-плану. Плюс подготовить несколько текстов под соцсетиЯзык: английский!Оплата за материал. Стоимость статей обговаривается. Стоимость пресс-релиза - 100$

3 года назад
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