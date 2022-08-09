Доработать статью, чтобы она соответствовала треованиям ТЗ

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Завершен6 заявок298 просмотров

Итак, есть статья на 10K символов, с ней все хорошо, только по тургеневу показывает 10 баллов общий риск. Это плохо.

Нужно исправить статью и сделать так, чтобы она соответствовала требованиям ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1Y_caLieoqkj_h0hMaxGT3POhfL27er2HXygY0zXeMe4/edit?usp=sharing

По оплате 500р

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