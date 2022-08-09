Необходимо подготовить текст о работе интернет-магазинов для новостного сайта. Оплата составляет 40 руб за 1000 символов, требуется уникальность 95% и грамотная русская речь. Умение работать в Word и базовые навыки браузера обязательны.
Доработать статью, чтобы она соответствовала треованиям ТЗ
Итак, есть статья на 10K символов, с ней все хорошо, только по тургеневу показывает 10 баллов общий риск. Это плохо.
Нужно исправить статью и сделать так, чтобы она соответствовала требованиям ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1Y_caLieoqkj_h0hMaxGT3POhfL27er2HXygY0zXeMe4/edit?usp=sharing
По оплате 500р
Статью скину в лс
Выбранный исполнитель
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