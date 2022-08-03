Требуется написать 20 информационных статей для автомобильного сайта. Тематика включает ремонт, аккумуляторы, масла и общие темы. Оплата составляет 40 рублей за 1000 символов без пробела, объем статей в среднем 5000 символов. Подробные требования будут предоставлены заинтересованным.
Копирайтеры
Срочно требуется авторы для написание статей. Тематики разнообразные. ТЗ очень простые. Объем от 20 000 символов в день.
Оплата 35 руб за 1000 символов без пробелов. Оплата возможна сразу после выполнения заказа.
Заказы не разовые, работа ежедневная!!!
Заявки фрилансеров
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