Дипломированная, профессиональная, ныне работающая в независимых СМИ журналистка... Имею ряд других специальностей, приобретённых на базе высшего образования: управление проектами, юридические услуги, SEO - специализация...
Продающие тексты, бизнес план - презентации, оферты, договора.
Нейминги и слоганы.
Эссе, рассказы, стихи и сценарии.
Генерация уникальных фото и изображений к текстам, высококачественная 2D, 3D анимация.
Являюсь автором и соавтором ряда публицистических книг и музыкальных композиций.
Максимально погружаюсь в проект.
Когда человек воодушлёвленно проходит большой жизненный путь, у него, без всяких на то сомнений, появляются самые различные навыки и способности.
Подработка на фрилансе связана с тем, что имею огромный приют для животных в одной из Центрально - Азиатских Стран.
Мой контакт в telegram: @Liubava_22
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