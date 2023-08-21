Профессиональный журналист.

Дипломированная, профессиональная, ныне работающая в независимых СМИ журналистка... Имею ряд других специальностей, приобретённых на базе высшего образования: управление проектами, юридические услуги, SEO - специализация...

Продающие тексты, бизнес план - презентации, оферты, договора.

Нейминги и слоганы.

Эссе, рассказы, стихи и сценарии.

Генерация уникальных фото и изображений к текстам, высококачественная 2D, 3D анимация.

Являюсь автором и соавтором ряда публицистических книг и музыкальных композиций.

Максимально погружаюсь в проект.

Когда человек воодушлёвленно проходит большой жизненный путь, у него, без всяких на то сомнений, появляются самые различные навыки и способности.

Подработка на фрилансе связана с тем, что имею огромный приют для животных в одной из Центрально - Азиатских Стран.

Мой контакт в telegram: @Liubava_22