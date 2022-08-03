Выписка 50 отзывов на английском языке

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт15 заявок611 просмотров

Необходимо выписать 50 отзывов на английском языке по 20-50 слов каждый. Стоимость 2,5$ / 1000 слов. (на пейпал, или по рос карте) Заказ на 2500 + слов. В идеале мне надо 120 + отзывов, но до завтра сделать нереально, поэтому ищу нескольких исполнителей. Подобные заказы регулярны.

Отзывы мы пишем на тему академического письма (academic paper writing).

Характерные слова для этого: (отдам после выбора исполнителя)

Желательно сразу оставлять ваш контакт в ТГ.

Примеры можно видеть на странице (после выбора исполнителя дам ссылку на 18-30 словные отзывы)

Нужно в части отзывов (26 штуках) употребить имя автора (всех вы можете найти по ссылке выше, которую дам при выборе исполнителя):

3 года назад
KeyRealSeo
Кирилл 
30 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Светлана
 
26 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Софія
 
32 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Светлана
 
30 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Кирилл
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Олег
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Евгеній
 
18 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Наталья
 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
3 дня назад
105 отзывов
3 года назад
Вероніка
 
18 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
София
 
21 год
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Игорь
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Макар
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
3 отзыва
3 года назад
Мария
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Анастасия
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Анастасия
 
24 года
3 года в сервисе
Была
10 месяцев назад
3 года назад
Єгор
 
21 год
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад

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