Выписка 50 отзывов на английском языке

Необходимо выписать 50 отзывов на английском языке по 20-50 слов каждый. Стоимость 2,5$ / 1000 слов. (на пейпал, или по рос карте) Заказ на 2500 + слов. В идеале мне надо 120 + отзывов, но до завтра сделать нереально, поэтому ищу нескольких исполнителей. Подобные заказы регулярны.

Отзывы мы пишем на тему академического письма (academic paper writing).

Характерные слова для этого: (отдам после выбора исполнителя)

Желательно сразу оставлять ваш контакт в ТГ.

Примеры можно видеть на странице (после выбора исполнителя дам ссылку на 18-30 словные отзывы)

Нужно в части отзывов (26 штуках) употребить имя автора (всех вы можете найти по ссылке выше, которую дам при выборе исполнителя):