Ищу копирайтера с дипломом о высшем образовании по профессии HR

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
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Задача

Ищу копирайтера с дипломом о высшем образовании по профессии, которая связана с HR-менеджером, подбором персонала

Плачу 100 рублей за 1000 символов. Нужны будут хорошие статьи на тему: "Резюме, составление резюме, советы по составлению".

Подойдет даже начальный уровень владения написания текстов.

Условие: Ваши дипломы, Ваша фотография будут размещены на популярном сайте.

3 года назад
rezumecv
Андрей 
29 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров

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