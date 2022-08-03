Требуется написать 20 информационных статей для автомобильного сайта. Тематика включает ремонт, аккумуляторы, масла и общие темы. Оплата составляет 40 рублей за 1000 символов без пробела, объем статей в среднем 5000 символов. Подробные требования будут предоставлены заинтересованным.
Ищу копирайтера с дипломом о высшем образовании по профессии HR
Задача
Ищу копирайтера с дипломом о высшем образовании по профессии, которая связана с HR-менеджером, подбором персонала
Плачу 100 рублей за 1000 символов. Нужны будут хорошие статьи на тему: "Резюме, составление резюме, советы по составлению".
Подойдет даже начальный уровень владения написания текстов.
Условие: Ваши дипломы, Ваша фотография будут размещены на популярном сайте.
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