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Отзывы заказчиков
$200
2 балла
3 года назад
WordPress
Я не любитель оставлять плохие отзывы, но к данному человеку не рекомендую обращаться никому. обещал сделать проект за 5 дней, в итоге прошло более 2х месяцев, и проект так и не выполнен. Зато про предоплату Александр не забыл. потом якобы заболело ухо, потом он сломал ногу, потом что-то еще, в итоге сплошные обещания, не выполненная работа,на связь он выходит раз в пол дня. Потраченные деньги и время. Подумайте, прежде чем обращаться к данному исполнителю.
$80
8 баллов
3 года назад
SMTPWordPress
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$25
10 баллов
3 года назад
WordPress
Отличная работа! Единственный из 4-ех фрилансеров кто справился с задачей и устранил ошибки! Все быстро и четко, без кормления завтраками.
Ответный отзыв
Все хорошо, ОС отличная, согласование быстро. Рекомендую!)
$80
10 баллов
3 года назад
HTML
Все отлично, быстро и качественно, спасибо
Ответный отзыв
Все круто, ОС отличная, быстрая, все ясно-понятно, оплата сразу. Рекомендую
$50
10 баллов
3 года назад
CSS
Александр оперативно и качественно сделал нестандартную верстку макета. Помог с её внедрением, всегда был на связи (даже на выходных), учел все пожелания и внес несколько предложений по улучшению проекта. Большое спасибо, буду обращаться еще.
Ответный отзыв
Очень понравилось работать, приятный как человек, так и очень хорош как заказчик, который знает что ему нужно, и какой должен быть результат. П.С. ТЗ настолько круто расписано, что даже уточнять нечего. За это отдельный + в карму)