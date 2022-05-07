Я не любитель оставлять плохие отзывы, но к данному человеку не рекомендую обращаться никому. обещал сделать проект за 5 дней, в итоге прошло более 2х месяцев, и проект так и не выполнен. Зато про предоплату Александр не забыл. потом якобы заболело ухо, потом он сломал ногу, потом что-то еще, в итоге сплошные обещания, не выполненная работа,на связь он выходит раз в пол дня. Потраченные деньги и время. Подумайте, прежде чем обращаться к данному исполнителю.