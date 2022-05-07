zs-group

Александр Золотарев zs-group

 
30 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Отзывы заказчиков

guest_15720229361399
5 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$200
2 балла
3 года назад
Натянуть вёрстку на WordPress
WordPress
Я не любитель оставлять плохие отзывы, но к данному человеку не рекомендую обращаться никому. обещал сделать проект за 5 дней, в итоге прошло более 2х месяцев, и проект так и не выполнен. Зато про предоплату Александр не забыл. потом якобы заболело ухо, потом он сломал ногу, потом что-то еще, в итоге сплошные обещания, не выполненная работа,на связь он выходит раз в пол дня. Потраченные деньги и время. Подумайте, прежде чем обращаться к данному исполнителю.
trednaka
Нелли 
34 года
6 лет в сервисе
Была
2 года назад
$80
8 баллов
3 года назад
На сайте Wordpress - сделать еще 1 этап заполнения формы
SMTPWordPress
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Lion-84
Сергей 
40 лет
4 года в сервисе
Был
17 дней назад
$25
10 баллов
3 года назад
Исправить некоторые ошибки в верстке (посадка на WP) через плагин ACF
WordPress
Отличная работа! Единственный из 4-ех фрилансеров кто справился с задачей и устранил ошибки! Все быстро и четко, без кормления завтраками.
Все хорошо, ОС отличная, согласование быстро. Рекомендую!)
Ответный отзыв
elion0106
Сергей 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$80
10 баллов
3 года назад
Лендинг на HTML
HTML
Все отлично, быстро и качественно, спасибо
Все круто, ОС отличная, быстрая, все ясно-понятно, оплата сразу. Рекомендую
Ответный отзыв
milk-nuts
Алексей 
43 года
14 лет в сервисе
Был
год назад
$50
10 баллов
3 года назад
Редизайн десктопной версии сайта
CSS
Александр оперативно и качественно сделал нестандартную верстку макета. Помог с её внедрением, всегда был на связи (даже на выходных), учел все пожелания и внес несколько предложений по улучшению проекта. Большое спасибо, буду обращаться еще.
Очень понравилось работать, приятный как человек, так и очень хорош как заказчик, который знает что ему нужно, и какой должен быть результат. П.С. ТЗ настолько круто расписано, что даже уточнять нечего. За это отдельный + в карму)
Ответный отзыв