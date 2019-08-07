Делали верстку и отдали программисту натягивать на сайт. Но там возникли проблемы со стилями и верстальщик который делал, уже два дня не в сети, а заказчик ждет. Времени у нас нет, поэтому ищем того, кто сможет поправить верстку, чтобы успешно ее интегрировать в сайт. Подробней отвечу в ЛС/Телеграм/Скайп. Вообще работы не должно быть много, все объясним, но может быть что заказчик попросит что то еще, оплатим дополнительно.