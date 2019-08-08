Дизайн e-mail рассылки

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт17 заявок697 просмотров

Есть дизайн и стиль компании. Необходимо по такому-же стилю сделать 3 шаблона для э-мейл рассылки.

Если вкратце - должно быть указаны:

1. Название компании

2. Текст

3. Реквизиты

Более подробно объясню кандидатам

6 лет назад
analarina
29 лет
6 лет в сервисе
Была
год назад

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