Нужно создать коллаж из различных рекламных блоков

$10
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка150 просмотров

Нужно создать коллаж из различных рекламных блоков на одной странице 

Задача найти баннеры и красиво их разместить 

Работа для начинающего верстальщика

6 лет назад
denis7778
41 год
9 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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