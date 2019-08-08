В мобильной адаптивной версии не корректно отражается таблица - поля смещены. На скрине 0101 - вид корректный десктопа 0202 - не корректный на планшете. Подправить моб. веосию, чтобы отображение стало корректным
Нужно создать коллаж из различных рекламных блоков
Нужно создать коллаж из различных рекламных блоков на одной странице
Задача найти баннеры и красиво их разместить
Работа для начинающего верстальщика
Заявки фрилансеров
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