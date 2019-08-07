Исправить верстку

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Закрыт16 заявок792 просмотра

Добрый день. Надо скопировать сайт(скину исполнителю) , сделать так что бы сайт сразу грузился ведь, а не состоял из частей, что бы заявки уходили на почту, после первого блока вставить блок с подарком (фото подарка любое, заголовое и небольшое описание можно "лорем", главное что бы смотрелось прилично на пк и мобиле), изменить цены на лендинге, и что бы сайт не занимал больше 7 мегабайт

Пишите сроки и стоимость.

Антибот "НЕБОТ"

6 лет назад
rus2105
Мратов 
28 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров