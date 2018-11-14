bessmertny_ivan

Иван Бессмертный bessmertny_ivan

 
28 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$200
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
5
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

gloomy159
Илья 
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$200
10 баллов
5 лет назад
Создание рекламных компаний в директ и адвордс
Приятно работать с Иваном. Постоянно на связи, своевременно предоставляет всю необходимую информацию.
Отличный исполнитель, все сделал хорошо. В срок, постоянно на связи! Ответственный!
Ответный отзыв
dimitrenko
Илья 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
месяц назад
$150
10 баллов
6 лет назад
Сделать доработки по сайту на 1С-Битрикс
Благодарен Ивану за сотрудничество! Четкое и понятное ТЗ, своевременная оплата, приятно работать.
Добросовестный исполнитель, делает качественно, в оговоренные сроки. Работы по Битриксу, программирование, верстка. Высокий уровень!
Ответный отзыв
filenko
25 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 отзывов
$15
10 баллов
6 лет назад
Сделать адаптивную верстку главной страницы
От сотрудничества остались только положительные эмоции, очень приятный заказчик, оплатил сразу же после сдачи проекта, буду рад дальнейшему сотрудничеству
Работа выполнена в полном объеме. Результатом остался доволен.
Ответный отзыв
pixelseo_ua
Андрей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
6 дней назад
$100
10 баллов
6 лет назад
Редизайн главной страницы и баннеров
Рекомендую Ивана как отличного заказчика. С удовольствием продолжу сотрудничество над другими проектами !
Отличный исполнитель. Сделал качественную работу по дизайну согласно ТЗ.
Ответный отзыв
renex
39 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Настройка решения Аспро на Битриксе
С Иваном приятно иметь дело. Грамотное тз, деловое общение, своевременная оплата, соблюдение всех договоренностей. Все чётко. Рекомендую!
Отличный исполнитель. Добросовестно и качественно подходит к своей работе. Делает до утверждения, объясняет и согласовывает все детали. Быстро отвечает, постоянно на связи. Приятно с такими исполнителями работать. Честный и открытый! Буду дальше продолжать работу с Евгением и Вам рекомендую.
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