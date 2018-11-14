bessmertny_ivan

Добрый день. Требуется специалист 1С, который в связке заказчик, битрикс-программист(уже работает над проектом) и 1с-программист, поможет с выполнением части проекта: настройка обмена с 1С. Информация о 1С: 1С:Предприятие 8.3, Управление ...
- $3001С-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $650
Здравствуйте. Ищу исполнителя, который выполнит следующие работы: У меня готовый дизайн сайта в figme, также готовый действующий интернет-магазин 37.46.131.144. 1. Необходимо грамотно, аккуратно, красиво, безбагов(то бишь хорошо проработать) сверстать новый дизайн. Верстка валидная, ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт5 лет назад
- $200
Создание и настройка директ и адвордс.Контекстная реклама1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $50
Добрый день. Файл с заданием прикрепляю.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $40
Доброго времени. Необходимо разработать концепцию и дизайн наружной рекламы для магазина преимущественно только мужских аксессуаров и подарков из кожи, преимущественно только натуральная кожа. Ассортимент: Ремни, сумки, кошельки, зонты, подтяжки, аксессуары Необходимо ...Наружная реклама19 заявокЗакрыт6 лет назад
- $150
ТЗ в прикрепление. Сайт - http://188.120.233.245/ Файлы верстки и дизайна - https://yadi.sk/d/UZQQlDQ5N9Ag9gСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $15
Сверстать адаптивно главную страницу. Исходники дизайна - https://drive.google.com/file/d/1u7jS_s0MxCJB2ecOdFZpPMwmN30O3w01/viewHTML-верстка1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $100
Сделать редизайн главной страницы сайта+адаптивная версия(хэдер и футер не трогаем) Задание на дизайн прикрепляю файломДизайн сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
Разработать баннер размером: Ширина 60см Высота 85см Для магазина, который будет клеится в торговом центре для рекламы. Магазин продает аксессуары из кожи(Ремни, сумки, кошельки, аксессуары). Логотип ...Наружная реклама39 заявокЗакрыт6 лет назад
- $5
Сделать табличку акционную в формате А4 в двух форматах: вертикальный и горизонтальный Табличка должна быть яркая несущая акционное предложение. Текст: Только с 1 по 14 июня скидка на всё -30% ...Верстка полиграфии14 заявокЗакрыт6 лет назад
Есть три модели барсеток - необходимо сделать их 3d модели в разных вариациях(показать саму модель, показать ее как она выглядит в образе с человеком, показать что можно положить, размеры, подчеркнуть цельнокройную кожу, качество(долговечность),...). Эти ...3D-графика9 заявокЗакрыт6 лет назад
- $250
Обработка предметных фотографий ремни, сумки, кошельки и другая кожгаланатерея. Необходима два вида обработки: 1) Обтравка, цветокоррекция, выравнивание по оси и по центру, сохранение в нужных размерах. 2) п.1 + детальная проработка фото, ...Обработка фотографий33 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $500
Написать десктопную программу для автоматизации бизнес процессов в Мойсклад путем передачи данных через JSON API. Проект программы - https://yadi.sk/i/2jM97sgwJ0-oeA. ТЗ - https://yadi.sk/i/nlk4HSDMnsK9vg До начала работы обсудим с исполнителем еще все детали, чтобы ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт6 лет назад
1. Модуль для интеграции с Б24 работает, но не корректно. Ошибки: 1 неверно передаётся пользователь и его данные. 2 не передаются поля: адрес доставки, способ оплаты. 3. Не работает проверка на ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $20
Написать текст о бренде кожгалантереи, который будет размещаться на ярлыках/сайте/брошюры... Бренд: Rembini - производит кожгалантерею(ремни, сумки, кошельки, аксессуары) из натуральной кожи в Италии, из лучшего сырья итальянских кож, испанский, эстонских и других. Бренд, которому ...Продающие тексты6 заявокЗакрыт7 лет назад
- $40
Добрый день. В прикреплении находиться файл с дипломной работы первая часть. Необходимо выполнить профессиональный перевод с русского на английский, допустим небольшой рерайт. Картинки, таблицы, графики нужно переделать, чтобы они выглядели по-другому(перерисовать, видоизменить). Срок 2-3 дня.Переводы10 заявокЗакрыт7 лет назад