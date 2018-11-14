bessmertny_ivan

Есть три модели барсеток - необходимо сделать их 3d модели в разных вариациях(показать саму модель, показать ее как она выглядит в образе с человеком, показать что можно положить, размеры, подчеркнуть цельнокройную кожу, качество(долговечность),...). Эти ...