Для простого самописного сайта
Верстка, натяжка дизайна на шаблон Битрикс + доработки
Здравствуйте.
Ищу исполнителя, который выполнит следующие работы:
У меня готовый дизайн сайта в figme, также готовый действующий интернет-магазин 37.46.131.144.
1. Необходимо грамотно, аккуратно, красиво, безбагов(то бишь хорошо проработать) сверстать новый дизайн. Верстка валидная,
адаптивная.
2. Внедряем верстку в шаблон сайта на Битриксе.Структура сайта остается практически такой же, происходит редизайн, добавляются
новые страницы, некоторые блоки, функционал.
3. Выполнить доработки по функционалу, программированию.Есть связки Битрикс с 1С УНФ 1.6, с которыми должна быть настроена связь по
некоторому функционалу. Прикрепил файл по доп. функционалу.
Ищу исполнителя, который профессионал в своем деле. Если Выне можете реализовать что-то исходя из ТЗ - Вы пишите это сразу перед началом
работ и мы принимаем решение по этому вопросу. Тогда мы сможем плодотворно
сотрудничать.
В ходе выполнения проекта Вы должны постоянно быть включены,я также на связи и готов пояснять и принимать решения в ходе проекта,
утверждать и двигаться.
Ищу профессионала(ов), которые реализуют проект в срок,честно в рамках оговоренных бюджетов(согласно ТЗ). Выполнение доработок до
согласования. Если есть непонятности и нечеткости в ТЗ, то оговариваем все и
проясняем до начала работ.
Жду Ваших предложений!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $20Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $10
Нужно найти и исправить технические ошибки на сайте opencart Проверить код сайта на наличие ошибокВеб-программирование6 заявокЗакрыт5 лет назад
есть системадля учета бизнесс процессов написана на NodeJS сейчас появилась необходимость внести новые фичи добавить фильтры скоректировать отчеты и т.д.Веб-программирование5 заявокЗакрыт5 лет назад
- $200
Добрый день, исходники в psd, дизайн стандартного магазина - покажу по запросуВеб-программирование8 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно внедрить доработки из аудита на сайт на Shopify Хочу получить оценку по стоимости внедрения Задачи: https://docs.google.com/document/d/1YrY1NF56v8op9B7RarMpbLUwnFxjFMWwe-4XN79VOAM/edit?usp=sharingВеб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Необходимо доработать плагин опроса. Нужно чтобы можно было добавить ссылку на обзор в ютубе и чтобы ссылка открывалась в модальном окне Пример на страничке http://steepgamer.ru/golosovanie-za-igru/dendy/Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $150
PHP-AGI программист, для доработки модуля по работе с АТС срочно Имеется пример кода, только нужно доработки внести ТЗ так же дам исполнителю Оплата по этапно, без авансов! Срок 1-2 дня на всю ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день. Нужно настроить Редирект от Яндекс денег после оплаты на Страницу Об успешной оплате. Есть страница об успешной оплате заказа gmsy.ru/ya_success.php , на которую должен попадать клиент Редиректом от Яндекс денег после оплаты, но не ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо создать веб-приложение на базе фреймфорка Django. СУБД - PostgreSQL. Техническое задание вышлю по запросу. Оплата по договоренности. Сроки исполнения также обсуждаются.Веб-программирование12 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день. Необходимо разработать информационный портал города. Фронтенд и бэкенд. Дизайн свой. Студии не интересуют. Работаю только с фрилансерами. На портале будет информация о товарах города, телефонный справочник и реклама. Загрузка ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт5 лет назад