Верстка, натяжка дизайна на шаблон Битрикс + доработки

Здравствуйте.

Ищу исполнителя, который выполнит следующие работы:

У меня готовый дизайн сайта в figme, также готовый действующий интернет-магазин 37.46.131.144.

1. Необходимо грамотно, аккуратно, красиво, безбагов(то бишь хорошо проработать) сверстать новый дизайн. Верстка валидная,

адаптивная.

2. Внедряем верстку в шаблон сайта на Битриксе.Структура сайта остается практически такой же, происходит редизайн, добавляются

новые страницы, некоторые блоки, функционал.

3. Выполнить доработки по функционалу, программированию.Есть связки Битрикс с 1С УНФ 1.6, с которыми должна быть настроена связь по

некоторому функционалу. Прикрепил файл по доп. функционалу.

Ищу исполнителя, который профессионал в своем деле. Если Выне можете реализовать что-то исходя из ТЗ - Вы пишите это сразу перед началом

работ и мы принимаем решение по этому вопросу. Тогда мы сможем плодотворно

сотрудничать.

В ходе выполнения проекта Вы должны постоянно быть включены,я также на связи и готов пояснять и принимать решения в ходе проекта,

утверждать и двигаться.

Ищу профессионала(ов), которые реализуют проект в срок,честно в рамках оговоренных бюджетов(согласно ТЗ). Выполнение доработок до

согласования. Если есть непонятности и нечеткости в ТЗ, то оговариваем все и

проясняем до начала работ.

Жду Ваших предложений!