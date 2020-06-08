Верстка, натяжка дизайна на шаблон Битрикс + доработки

$650
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок656 просмотров

Здравствуйте.

Ищу исполнителя, который выполнит следующие работы:

У меня готовый дизайн сайта в figme, также готовый действующий интернет-магазин 37.46.131.144.

1.      Необходимо грамотно, аккуратно, красиво, безбагов(то бишь хорошо проработать) сверстать новый дизайн. Верстка валидная,

адаптивная.

2.      Внедряем верстку в шаблон сайта на Битриксе.Структура сайта остается практически такой же, происходит редизайн, добавляются

новые страницы, некоторые блоки, функционал.

3.      Выполнить доработки по функционалу, программированию.Есть связки Битрикс с 1С УНФ 1.6, с которыми должна быть настроена связь по

некоторому функционалу. Прикрепил файл по доп. функционалу.

Ищу исполнителя, который профессионал в своем деле. Если Выне можете реализовать что-то исходя из ТЗ - Вы пишите это сразу перед началом

работ и мы принимаем решение по этому вопросу. Тогда мы сможем плодотворно

сотрудничать.

В ходе выполнения проекта Вы должны постоянно быть включены,я также на связи и готов пояснять и принимать решения в ходе проекта,

утверждать и двигаться.

Ищу профессионала(ов), которые реализуют проект в срок,честно в рамках оговоренных бюджетов(согласно ТЗ). Выполнение доработок до

согласования. Если есть непонятности и нечеткости в ТЗ, то оговариваем все и

проясняем до начала работ.

Жду Ваших предложений! 

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