Создание веб-приложения на Django

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Закрыт12 заявок732 просмотра

Необходимо создать веб-приложение на базе фреймфорка Django. СУБД - PostgreSQL. Техническое задание вышлю по запросу. Оплата по договоренности.  Сроки исполнения также обсуждаются.

DjangoPostgreSQL
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ALambda
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