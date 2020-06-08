Парсинг данных

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Закрыт19 заявок713 просмотров

Нужен парсер, чтобы экспортировать данные из файла Эксель (порядка девятнадцати тысяч строк) в формат json.

Сразу пишите цену и срок, работа срочная, нужно сделать сегодня. Нужен просто сам результат, а не программа

Парсинг данных
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