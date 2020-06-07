Приветствую, нужен скрипт, конструктор страницы «лендинг пейдж» 1. заполняется форма с текстовыми полями и фотографиями 2. все внесенные данные с заполненой формы принимает скрипт и передает их в заранее подготовленый шаблон, раскидывая тексты ...
Скрипт дробления видео
Добрый день!Требуется написать скрипт. Я так понимаю мне нужен ffmpeg.Суть такая. Есть папка в которой около 700 роликов. Каждый ролик длительностью от 1:30 до 15 минут. Названия роликов длинные с пробелами и уникальные. Задача скрипта 1) проиндексировать каталог. 2) сохранить название и изменить содержимое роликов до неузнаваемости. А именно брать по N секунд и миксовать их в рандомном порядке. На выходе должны быть те же видео, тот же примерный хронометраж, но все словно через миксер пропустили. Входные данные скрипта:1) время секции (допустим 20-30 секунд).2) сколько секунд отступить от начала ролика. 3) сколько секунд отступить от конца ролика.
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